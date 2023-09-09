Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Саудовской Аравии: обсудили актуальные вопросы взаимодействия

Детали

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и Королевством Саудовская Аравия в продолжении их диалога, начатого во время двусторонней встречи в Джидде 19 мая текущего года.

Владимир Зеленский выразил благодарность Наследному принцу Мухаммаду бин Салману аль Сауду за последовательную поддержку всех мирных усилий.

Президент отдельно отметил успешное проведение в Саудовской Аравии 5 августа этого года второй встречи советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств стран мира по ключевым принципам устойчивого и справедливого мира в Украине.

Напомним

Встреча лидеров стран в Саудовской Аравии по Украине приблизила к реализации “Формулы мира”, сейчас продолжается работа над подготовкой и проведением Глобального саммита мира.