Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Саудівської Аравії: обговорили актуальні питання взаємодії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом, обговорили актуальні питання взаємодії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.
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Зазначається, що лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія у продовженні їхнього діалогу, розпочатого під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня поточного року.
Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль.
Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів сталого й справедливого миру в Україні.
Нагадаємо
Зустріч лідерів країн в Саудівській Аравії щодо України наблизила до реалізації “Формули миру”, зараз триває робота над підготовкою та проведенням Глобального саміту миру.