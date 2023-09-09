Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Саудівської Аравії: обговорили актуальні питання взаємодії

Деталі

Зазначається, що лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та Королівством Саудівська Аравія у продовженні їхнього діалогу, розпочатого під час двосторонньої зустрічі у Джидді 19 травня поточного року.

Володимир Зеленський висловив подяку Спадкоємному принцу Мухаммаду бін Салману аль Сауду за послідовну підтримку всіх мирних зусиль.

Президент окремо відзначив успішне проведення в Саудівській Аравії 5 серпня цього року другої зустрічі радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу щодо ключових принципів сталого й справедливого миру в Україні.

Нагадаємо

Зустріч лідерів країн в Саудівській Аравії щодо України наблизила до реалізації “Формули миру”, зараз триває робота над підготовкою та проведенням Глобального саміту миру.