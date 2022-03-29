Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии

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"Поблагодарил премьер-министра за поддержку украинских людей в борьбе с российской агрессией. Отметил значительную гуманитарную и безопасную помощь, исключительное отношение к украинцам, которые нашли временное убежище в Чехии. Мы очень ценим это!" - сообщил Зеленский.

Напомним

28 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили российскую агрессию и создание системы гарантий безопасности.