Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с чешским премьер-министром Петром Фиалом отметил значительную гуманитарную и безопасную помощь, которую Чехия предоставляет Украине. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Поблагодарил премьер-министра за поддержку украинских людей в борьбе с российской агрессией. Отметил значительную гуманитарную и безопасную помощь, исключительное отношение к украинцам, которые нашли временное убежище в Чехии. Мы очень ценим это!" - сообщил Зеленский.
Напомним
28 марта президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили российскую агрессию и создание системы гарантий безопасности.