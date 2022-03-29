Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чехії

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"Подякував прем’єр-міністру за підтримку українських людей у боротьбі з російською агресією. Відзначив значну гуманітарну та безпекову допомогу, виняткове ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у Чехії. Ми дуже цінуємо це!" - повідомив Зеленський.

Нагадаємо

28 березня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили російську агресію та створення системи безпекових гарантій.