Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з чеським прем'єр-міністром Петром Фіалом відзначив значну гуманітарну та безпекову допомогу, яку Чехія надає Україні. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
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"Подякував прем’єр-міністру за підтримку українських людей у боротьбі з російською агресією. Відзначив значну гуманітарну та безпекову допомогу, виняткове ставлення до українців, які знайшли тимчасовий притулок у Чехії. Ми дуже цінуємо це!" - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
28 березня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили російську агресію та створення системи безпекових гарантій.