Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії безпекові гарантії для України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі обговорили російську агресію та створення системи безпекових гарантій. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Зеленського.
Цитата
"Продовжив діалог з прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність Італії долучитися до створення системи безпекових гарантій для України", - написав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський у своєму Telegram-каналі поділився світлинами з мітингів на підтримку України, які відбуваються по всьому світу.