Дедалі більше людей у світі – на боці України: Зеленський поділився світлинами з мітингів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимр Зеленський у своєму Telegram-каналі поділився світлинами з мітингів на підтримку України, які проходять по всьому світу, пише УНН.
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“Дедалі більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють іти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії, нашого національного характеру”, - написав Президент.
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Він також оприлюднив світлини мітингів на підтримку України з Польщі, Чехії, Великій Британії, Італії.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні жителі Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати, що місто залишається українським. Також вони вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка.