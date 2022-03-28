Все больше людей в мире - на стороне Украины: Зеленский поделился фотографиями с митингов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поделился фотографиями с митингов в поддержку Украины, которые проходят по всему миру, пишет УНН.
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“Все больше людей в мире - на стороне Украины, на стороне добра в этой битве со злом. И если политики где-то не умеют идти за людьми, мы их научим. Это основа демократии, нашего национального характера”, - написал Президент.
Детали
Он также обнародовал фотографии митингов в поддержку Украины из Польши, Чехии, Великобритании, Италии.
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы в очередной раз показать, что город остается украинским. Также они требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.