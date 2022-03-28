Зеленский обсудил с премьер-министром Италии гарантии безопасности для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили российскую агресию и создание системы гарантий безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
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"Продолжил диалог с премьер-министром Италии Марио Драги. Обсудили ход противодействия российской агрессии. Поблагодарил за важную оборонную и гуманитарную поддержку. Украинский народ это будет помнить. Ценим готовность Италии присоединиться к созданию системы гарантий безопасности для Украины", - написал Зеленский.
Напомним
Зеленский в своем Telegram-канале поделился фотографиями с митингов в поддержку Украины, которые происходят по всему миру.