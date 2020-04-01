Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: речь шла о коронавирусе

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.