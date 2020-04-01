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У Туреччині кількість жертв коронавірусу зросла до 214 осіб

У Туреччині кількість жертв коронавірусу зросла до 214 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Туреччині число летальних випадків від коронавірусу нового типу Covid-19 зросло до 214. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Anadolu.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу померли внаслідок зараження 46 осіб.

Загальна кількість заражених, у яких вірус підтвердили лабораторними дослідженнями, досягло 13 531 осіб.

"Позитивний результат на наявність коронавірусу дали 2704 тести. З початку спалаху епідемії одужали і були виписані з лікарень 243 пацієнти", - повідомили в МОЗ.

Нагадаємо, Туреччина перервала своє міжнародне авіасполучення.

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