У Туреччині кількість жертв коронавірусу зросла до 214 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Туреччині число летальних випадків від коронавірусу нового типу Covid-19 зросло до 214. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Anadolu.
За даними міністерства охорони здоров'я країни, за останню добу померли внаслідок зараження 46 осіб.
Загальна кількість заражених, у яких вірус підтвердили лабораторними дослідженнями, досягло 13 531 осіб.
"Позитивний результат на наявність коронавірусу дали 2704 тести. З початку спалаху епідемії одужали і були виписані з лікарень 243 пацієнти", - повідомили в МОЗ.
Нагадаємо, Туреччина перервала своє міжнародне авіасполучення.