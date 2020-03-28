Туреччина перервала своє міжнародне авіасполучення

КИЇВ. 28 березня. УНН. Туреччина скасувала всі міжнародні перельоти в якості запобіжного заходу, який повинен запобігти поширенню коронавірусу. З такою заявою виступив в п’ятницю президент Туреччини Реджеп Ердоган. 27 березня в Туреччині кількість померлих від нової інфекції COVID-19 зросла до 92. Про це пише УНН спираючись на Anadolu Agency та Радіо Свобода.