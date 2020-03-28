Туреччина перервала своє міжнародне авіасполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Туреччина скасувала всі міжнародні перельоти в якості запобіжного заходу, який повинен запобігти поширенню коронавірусу. З такою заявою виступив в п’ятницю президент Туреччини Реджеп Ердоган. 27 березня в Туреччині кількість померлих від нової інфекції COVID-19 зросла до 92. Про це пише УНН спираючись на Anadolu Agency та Радіо Свобода.
Звертаючись з телезверненням до нації, Ердоган оголосив, що всі міжнародні авіарейси скасовані на невизначений термін. Що стосується внутрішнього авіасполучення, воно буде продовжено або скасовано на основі консультацій з регіональними органами влади, заявив Ердоган.
Президент Туреччини підкреслив, що в країні високий рівень забезпеченості лікарень обладнанням для інтенсивної терапії, але випуск респіраторів зараз різко наростає.
Президент Туреччини закликав співгромадян не панікувати і зберігати спокій.
Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.
У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.