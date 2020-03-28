Турция прервала свое международное авиасообщение

КИЕВ. 28 марта. УНН. Турция отменила все международные перелеты в качестве меры предосторожности, что должно предотвратить распространение коронавируса. С таким заявлением выступил в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган. 27 марта в Турции количество умерших от новой инфекции COVID-19 выросло до 92. Об этом пишет УНН опираясь на Anadolu Agency и Радио Свобода.