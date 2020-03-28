Турция прервала свое международное авиасообщение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Турция отменила все международные перелеты в качестве меры предосторожности, что должно предотвратить распространение коронавируса. С таким заявлением выступил в пятницу президент Турции Реджеп Эрдоган. 27 марта в Турции количество умерших от новой инфекции COVID-19 выросло до 92. Об этом пишет УНН опираясь на Anadolu Agency и Радио Свобода.
Обращаясь с телеобращением к нации, Эрдоган объявил, что все международные авиарейсы отменены на неопределенный срок. Что касается внутреннего авиасообщения, оно будет продолжено или отменено на основе консультаций с региональными органами власти, заявил Эрдоган.
Президент Турции подчеркнул, что в стране высокий уровень обеспеченности больниц оборудованием для интенсивной терапии, но выпуск респираторов сейчас резко нарастает.
Президент Турции призвал сограждан не паниковать и сохранять спокойствие.
Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.
В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.