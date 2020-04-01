В Турции число жертв коронавируса возросло до 214 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Турции число летальных исходов от коронавируса нового типа Covid-19 возросло до 214. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.
По данным министерства здравоохранения страны, за последние сутки умерли вследствие заражения 46 человек.
Общее количество зараженных, у которых вирус подтвердили лабораторными исследованиями, достигло 13 531 человек.
"Положительный результат на наличие коронавируса дали 2704 тесты. С начала вспышки эпидемии выздоровели и были выписаны из больниц 243 пациентов", - сообщили в Минздраве.
Напомним, Турция прервала свое международное авиасообщение.