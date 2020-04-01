Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: йшлося про коронавірус

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі та заходи, які вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.