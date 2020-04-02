Зеленский провел разговор с президентом Европейского совета: говорили о пандемии и санкциях

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Основное внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине и ЕС в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.