Україна готова допомогти ЄС у протидії COVID-19 медичним спиртом

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна та Європейський Союз взаємодіятимуть у боротьбі з пандемією коронавірусу та його наслідками. Про це йшлося під час зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.