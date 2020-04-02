Україна готова допомогти ЄС у протидії COVID-19 медичним спиртом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Україна та Європейський Союз взаємодіятимуть у боротьбі з пандемією коронавірусу та його наслідками. Про це йшлося під час зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
"Ми цінуємо готовність ЄС допомогти Україні у подоланні наслідків від COVID-19, незважаючи на надзвичайно складну епідемічну ситуацію у державах-членах ЄС", – сказав очільник уряду.
За словами Шмигаля, пакет допомоги у розмірі 80 млн євро дасть змогу підтримати українську систему охорони здоров’я та економіку.
"Вдячний послу ЄС в Україні за потужну підтримку. Зі свого боку, Україна також готова підтримати ЄС. Це питання вже узгоджене з Президентом Володимиром Зеленським. Україна – один з найбільших світових виробників медичного спирту. Зараз наші заводи працюють на повну потужність, і коли буде забезпечено внутрішній ринок, ми готові надавати цей ресурс для допомоги іншим країнам", – підкреслив він.
Посол Європейського Союзу зі свого боку відзначив, що уряд своєчасно та ефективно діє на упередження поширення пандемії.
Під час зустрічі також йшлося про те, що Україні та ЄС потрібно об'єднати координацію гуманітарної і міжнародної технічної допомоги.
Зокрема, на базі Комісії з техногенної безпеки буде створено організаційний Штаб, який визначить алгоритм подальшої роботи з нашими міжнародними партнерами.
Крім того, співпраця діятиме у напрямку допомоги підтримки регіонів в частині фінансування деяких заходів у боротьбі з COVID-19.
Як повідомляв УНН, Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків – влада "розглядає можливість задовольнити таке прохання".