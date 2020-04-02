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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Украина готова помочь ЕС в противодействии COVID-19 медицинским спиртом

Украина готова помочь ЕС в противодействии COVID-19 медицинским спиртом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина и Европейский Союз будут взаимодействовать в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. Об этом шла речь во время встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Мы ценим готовность ЕС помочь Украине в преодолении последствий COVID-19, несмотря на чрезвычайно сложную эпидемическую ситуацию в государствах-членах ЕС", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, пакет помощи в размере 80 млн евро позволит поддержать украинскую систему здравоохранения и экономику.

"Благодарен послу ЕС в Украине за мощную поддержку. Со своей стороны, Украина также готова поддержать ЕС. Этот вопрос уже согласован с Президентом Владимиром Зеленским. Украина - один из крупнейших мировых производителей медицинского спирта. Сейчас наши заводы работают на полную мощность, и когда будет обеспечен внутренний рынок, мы готовы предоставлять этот ресурс для помощи другим странам", - подчеркнул он.

Посол Европейского Союза со своей стороны отметил, что правительство своевременно и эффективно действует на опережение распространения пандемии.

Во время встречи также говорилось о том, что Украине и ЕС нужно объединить координацию гуманитарной и международной технической помощи.

В частности, на базе Комиссии по техногенной безопасности будет создан организационный штаб, который определит алгоритм дальнейшей работы с нашими международными партнерами.

Кроме того, сотрудничество будет действовать в направлении помощи поддержки регионов в части финансирования некоторых мероприятий в борьбе с COVID-19.

Как сообщал УНН, Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков - власть "рассматривает возможность удовлетворить такую просьбу".

Украинские Национальные Новости

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