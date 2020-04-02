Украина готова помочь ЕС в противодействии COVID-19 медицинским спиртом

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Украина и Европейский Союз будут взаимодействовать в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями. Об этом шла речь во время встречи Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.