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Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради: говорили про пандемію та санкції

Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради: говорили про пандемію та санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Основна увага під час розмови була приділена ситуації в Україні та ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Президента, передає УНН.

Так, повідомляється, що під час розмови Глава держави висловив підтримку крокам, що їх вживають інституції ЄС для боротьби з поширенням пандемії у Європі та подолання негативних економічних наслідків, спричинених спалахом COVID-19.

Президент відзначив важливість скоординованих зусиль для подолання пандемії, вирішення гуманітарних питань, з якими стикаються громадяни України та ЄС, а також збереження безперешкодного руху товарів через кордони.

Глава держави також подякував за підтримку, яку ЄС надає Україні.

Відбувся обмін думками щодо подальших кроків у контексті завершення реалізації Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні та перспектив продовження співпраці з Європейським Союзом з урахуванням кризових обставин, спричинених пандемією.

У Зеленського зазначили, що президент Європейської Ради позитивно відзначив нещодавнє ухвалення українським парламентом законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності.

Глава Української держави також поінформував Мішеля про безпекову ситуацію на Донбасі та стан реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в Нормандському форматі. Президент Європейської ради підтвердив незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Сторони погодилися з неприпустимістю штучної інструменталізації пандемії коронавірусу для політичних цілей, а також підтвердили потребу у збереженні санкцій щодо Російської Федерації до повного відновлення територіальної цілісності України у рамках міжнародно визнаних кордонів.

Володимир Зеленський та Шарль Мішель також обговорили заходи політичного діалогу на найвищому рівні до кінця поточного року, зокрема підготовку до наступного саміту Україна – ЄС та шостого саміту Східного партнерства.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом.

Українські Національні Новини

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