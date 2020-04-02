Зеленський провів розмову з президентом Європейської ради: говорили про пандемію та санкції

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Основна увага під час розмови була приділена ситуації в Україні та ЄС у зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Президента, передає УНН.