Зеленский провел разговор с премьером Израиля и попросил помочь освободить мэра Мелитополя из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Он попросил посодействовать в освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
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"Продолжил диалог с Премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров. Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей".
Детали
Как сообщили в пресс-службе Бенета, беседа лидеров продолжалась более часа.
Продолжил диалог с Премьер-министром