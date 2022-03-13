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Зеленский провел разговор с премьером Израиля и попросил помочь освободить мэра Мелитополя из плена

Зеленский провел разговор с премьером Израиля и попросил помочь освободить мэра Мелитополя из плена

Киев • УНН

 • 99546 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Он попросил посодействовать в освобождении из российского плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

"Продолжил диалог с Премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом. Говорили об агрессии со стороны РФ и перспективах мирных переговоров. Должны прекратить репрессии против мирного населения: попросил содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя и местных общественных деятелей".

Детали

Как сообщили в пресс-службе Бенета, беседа лидеров продолжалась более часа.

Продолжил диалог с Премьер-министром

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