Зеленський провів розмову з прем'єром Ізраїлю та попросив допомогти звільнити мера Мелітополя з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Він попросив посприяти у звільненні з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.
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"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Бенетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів".
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Як повідомили у пресслужбі Бенета, розмова лідерів тривала понад годину.
Продовжив діалог з Прем'єр-міністром