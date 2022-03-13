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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Зеленський провів розмову з прем'єром Ізраїлю та попросив допомогти звільнити мера Мелітополя з полону

Зеленський провів розмову з прем'єром Ізраїлю та попросив допомогти звільнити мера Мелітополя з полону

Київ • УНН

 • 99547 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом. Він попросив посприяти у звільненні з російського полону мера Мелітополя Івана Федорова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter глави держави.

Цитата 

"Продовжив діалог з Прем'єр-міністром Ізраїля Нафталі Бенетом. Говорили про агресію з боку РФ та перспективи мирних переговорів. Маємо припинити репресії проти мирного населення: попросив сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя та місцевих громадських діячів".

Деталі 

Як повідомили у пресслужбі Бенета, розмова лідерів тривала понад годину.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром

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