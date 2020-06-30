Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ при участии руководства Кабмина и ВР: детали

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады. Открывая заседание, Глава государства оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. По его словам, главная задача для Национального совета - сделать все, чтобы украинцам хотелось жить в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.