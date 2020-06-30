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Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ при участии руководства Кабмина и ВР: детали

Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ при участии руководства Кабмина и ВР: детали

Киев  •  УНН

 • 15200 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады. Открывая заседание, Глава государства оценил качество и динамику воплощения изменений в Украине. По его словам, главная задача для Национального совета - сделать все, чтобы украинцам хотелось жить в Украине, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - сказал Зеленский.

Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня", - отметил Президент.

Глава государства отметил на необходимости судебной реформы, ведь в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения.

Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности - в реализации проекта "Большая стройка".

"Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня Зеленский ввел в состав членов Нацсовета реформ первого заместителя главы ВР, представителя Президента в ВР Руслана Стефанчука.

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