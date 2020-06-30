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Зеленський провів перше засідання Нацради реформ за участю керівництва Кабміну і ВР: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів перше засідання Національної ради реформ за участю керівництва Кабінету Міністрів і Верховної Ради. Відкриваючи засідання, Глава держави оцінив якість і динаміку втілення змін в Україні. З його слів, головне завдання для Національної ради - зробити все, щоб українцям хотілося жити в Україні, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Президента.

"Будь-яка реформа – це перш за все результат. Коли ти йдеш по вулиці й почуваєшся у безпеці. Коли ти приходиш додому, а в кишені є гроші, тобто ти заробляєш. Тому для мене реформи – це можливість", – сказав Зеленський.

Він додав, що реформи також вимагають сміливості та швидких дій.

"Люди разом з владою побудують країну, в якій так хочеться жити. Ось про що реформи для мене", – зазначив Президент.

Глава держави наголосив на потребі судової реформи, адже в Україні існує великий запит на справедливість та безпеку. Крім того, критично важливо зробити ефективною систему охорони здоров’я.

Президент також акцентував увагу на необхідності доступних кредитів для населення, реформування податкової системи, пришвидшення приватизації, відзначив позитивний прогрес у сфері діджиталізації та успіхи в галузі інфраструктури, зокрема в реалізації проекту "Велике будівництво".

"Реформи – це ще й про відповідальність. Хтось повинен нести відповідальність та давати результат. Тому я думаю, що це головне завдання для Національної ради реформ. Зробити все, щоб нам всім хотілося жити в Україні", – резюмував Володимир Зеленський.

Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні Зеленський ввів до складу членів Нацради реформ першого заступника голови ВР, представника Президента у ВР Руслана Стефанчука.

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