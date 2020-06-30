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Зеленський ввів Стефанчука до складу Нацради реформ

Зеленський ввів Стефанчука до складу Нацради реформ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів до складу членів Нацради реформ першого заступника голови ВР, представника Президента у ВР Руслана Стефанчука. Про це йдеться у опублікованому Офісом Президента указі №257/2020 "Про зміну у складі Національної ради реформ", інформує УНН.

"На часткову зміну пункту 1 статті 1 указу Президента України від 23 червня 2020 року №245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича — першого заступника голови Верховної Ради України, представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті указу.

Документ підписаний Зеленським сьогодні, 30 червня.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський затвердив склад Нацради реформ.

Нагадаємо, за словами голови ВР Дмитра Разумкова, незабаром відбудеться перше засідання Нацради реформ.

Українські Національні Новини

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