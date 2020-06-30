Зеленський ввів Стефанчука до складу Нацради реформ

"На часткову зміну пункту 1 статті 1 указу Президента України від 23 червня 2020 року №245 "Про склад Національної ради реформ" увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі з усіх питань, Стефанчука Руслана Олексійовича — першого заступника голови Верховної Ради України, представника Президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в тексті указу.

Документ підписаний Зеленським сьогодні, 30 червня.

Як повідомлялося раніше в УНН, Зеленський затвердив склад Нацради реформ.

Нагадаємо, за словами голови ВР Дмитра Разумкова, незабаром відбудеться перше засідання Нацради реформ.