Зеленский прокомментировал высокий процент взяточничества в бизнесе и объяснил почему невозможно избежать проверок

Детали

Украина должна возвращать проверки бизнеса, ведь без них в будущем могут возникнуть проблемы с ЕС.

"Я от них (бизнеса, – ред.) получил запрос, что сделать. Они не хотят никаких проверок. Они стали приходить к ним, потому что государство вернулось к проверкам, но это баланс. МВФ, Европейская комиссия, лидеры Европы... Если мы не возвращаем налоговую систему, которая существовала до начала войны, если мы не возвращаем проверки, у нас будет вопрос относительно открытия разговоров о будущем членстве в ЕС, вопросы будут осенью, в октябре", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что он предложил бизнесменам минимум проверок.

"Я говорил с бизнесом и я сказал: "у меня есть запрос и помогите мне решить этот вопрос. Давайте, мы вернем минимум. Давайте, сделаем изменение в законодательство, что только один орган имеет право проверять". Я найду такой баланс между европейским законодательством и их запросом", – сказал президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит законодателям приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения в государстве.