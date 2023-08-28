Зеленський прокоментував високий відсоток хабарництва у бізнесі та пояснив чому не можливо уникнути перевірок

Деталі

Україна має повертати перевірки бізнесу, адже без них у майбутньому можуть виникнути проблеми з ЄС.

"Я від них (бізнесу, – ред.) отримав запит, що зробити. Вони не хочуть ніяких перевірок. Вони стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок, але це баланс. МВФ, Європейська комісія, лідери Європи... Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірки, у нас буде питання щодо відкриття розмов про майбутнє членство в ЄС, питання будуть восени, в жовтні", – наголосив Зеленський.

Голова держави зауважив, що він запропонував бізнесменам мінімум перевірок.

"Я говорив з бізнесом і я сказав: "у мене є запит і допоможіть мені вирішити це питання. Давайте, ми повернемо мінімум. Давайте, зробимо зміну до законодавства, що тільки один орган має право перевіряти". Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їх запитом", – сказав президент.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує законодавцям прирівняти корупцію до держзради на період воєнного стану в державі.