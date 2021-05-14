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Зеленский продлил на 5 лет действие пошлины на вывоз лома

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия экспортной пошлины на лом черных металлов, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Зеленский продлил на 5 лет действие пошлины на вывоз лома

Цитата

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" № 1419-ІХ, который парламент принял 27 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Детали

Этот документ продлевает на пять лет - до 15 сентября 2026 года срок действия ставки вывозной (экспортной) пошлины 58 евро за тонну на отходы и лом черных металлов.

Таким образом создаются условия для недопущения дефицита лома черных металлов в Украине, что будет способствовать бесперебойной работе отечественной металлургической промышленности, сохранению рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Кроме того, этот документ будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, что соответствует намерениям Украины присоединиться к Европейскому зеленому курсу, ведь каждая тонна повторно использованного металлолома экономит 1,5 т CO2, 1,4 т железной руды и 740 кг угля. Переработка лома на сталь требует лишь 1/3 затрат энергии по сравнению с производством стали из первичного сырья.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

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