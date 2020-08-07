Зеленский о визите на Донбасс: это были два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой

"Понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - написал Зеленский.

Он также рассказал, что делал на Донбассе два дня.

"Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.

Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и обязательные выходы на передовую", - отметил Президент.

По его словам, за два дня проехал 100 километров по линии разграничения.

"Хочешь проверить режим тишины - езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, которой - в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", - резюмировал он.

Напомним, Зеленский рассказал, как планирует окончательно закрыть "кейс войны" на Донбассе.