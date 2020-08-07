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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 93959 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103839 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129612 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108980 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129187 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101706 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102444 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104248 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Зеленский о визите на Донбасс: это были два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой

Зеленский о визите на Донбасс: это были два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой

Киев  •  УНН

 • 12351 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и обязательные выходы на передовую. Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, подводя итоги поездки на Донбасс, передает УНН.

"Понятно, что Донбасс сегодня - это прежде всего о войне. К большому сожалению, мы все еще имеем ее в своем доме. Но если не прилагать усилий, она сама никуда не исчезнет. "Нормандия" дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. "Минск" отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А одиннадцать дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть", - написал Зеленский.

Он также рассказал, что делал на Донбассе два дня.

"Много слушал, задавал непростые вопросы, смотрел в глаза разным людям. Это не первая моя поездка в зону проведения ООС. И каждый раз убеждаюсь, что у нас есть и профессиональная и мощная армия, и уже есть суперова команда переговорщиков, которая сможет-таки выстроить конструкцию устойчивого мира на наших условиях.

Что еще было? Два дня крепких рукопожатий. Два дня откровенных разговоров с бойцами на передовой. Два дня активного мониторинга ситуации. Два дня работы в ситуационных комнатах и обязательные выходы на передовую", - отметил Президент.

По его словам, за два дня проехал 100 километров по линии разграничения.

"Хочешь проверить режим тишины - езжай и контролируй сам. Верю в первую очередь бойцам с передовой, которые могут сравнить ситуацию: какой война была в прошлом году, которой - в первой половине 2020-го и как оно сейчас. Один боец признался, что ему "дико" слышать тишину. Не один, не два дня тишины. Несмотря на мелкие провокации можно говорить, что нам удается выполнять свою часть сверхсложных договоренностей. Понятно, что наши военные прекрасно и профессионально оценивают все возможные риски. Но нужно, чтобы и другая сторона наконец поняла ценность мира. И тоже тщательно придерживалась режима прекращения огня", - резюмировал он.

Напомним, Зеленский рассказал, как планирует окончательно закрыть "кейс войны" на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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