Президент о борьбе с коррупцией: счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Возвращение гражданам Украины чувства справедливости является столь же важной задачей для власти, как и работа над экономическим ростом, и этого можно достичь путем преодоления коррупции и наказания преступников, независимо от их статуса. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.