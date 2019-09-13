Президент о борьбе с коррупцией: счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Возвращение гражданам Украины чувства справедливости является столь же важной задачей для власти, как и работа над экономическим ростом, и этого можно достичь путем преодоления коррупции и наказания преступников, независимо от их статуса. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время выступления на 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии" в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ОП.
"Не менее важным явлется возвращение гражданам веры в справедливость путем преодоления многолетней коррупции, благодаря политической воле и созданию независимых правоохранительных, антикоррупционных и судебных органов", - сказал Глава государства.
По его словам, в этом вопросе его мотивируют прогнозы скептиков, которые не верят в возможность достижения цели.
"Мы очень надеемся на наших недругов и постоянных скептиков. Они говорят, что в Украине это невозможно. И это замечательно, что они такое говорят. Ибо у нашей команды появляется очень хорошая традиция: чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается. Так было с президентскими выборами, с парламентскими. Так было с роспуском Верховной Рады, со снятием депутатской неприкосновенности. Так будет и с преодолением коррупции. Счастье - это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах", - отметил Зеленский.
Отвечая на вопрос во время панельной дискуссии, он напомнил, что новая власть уже сделала ряд шагов для преодоления коррупции в Украине.
Зеленский отметил, что многие считают шаги его команды слишком быстрыми.
"Действительно, сейчас многие говорят, что мы очень быстро запускаем антикоррупционные органы. Я думаю, что здесь можно позволить себе ошибки, если ты хочешь очень быстрый, правильный результат", - резюмировал Президент.
Как сообщал УНН, Зеленский рассказал о следующем этапе разведения сил на Донбассе.