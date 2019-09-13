Президент про боротьбу з корупцією: щастя - це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах

"Не менш важливе повернення громадянам віри у справедливість шляхом подолання багаторічної корупції, завдяки політичній волі та створенню незалежних правоохоронних, антикорупційних і судових органів", – сказав Глава держави.

З його слів, в цьому питанні його мотивують прогнози скептиків, які не вірять у можливість досягнення мети.

"Ми дуже сподіваємось на наших недругів і постійних скептиків. Вони кажуть, що в Україні це неможливо. І це чудово, що вони таке кажуть. Бо у нашої команди з’являється дуже гарна традиція: що більше у нас не вірять, то краще у нас виходить. Так було з президентськими виборами, з парламентськими. Так було з розпуском Верховної Ради, зі зняттям депутатської недоторканності. Так буде і з подоланням корупції. Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах", – зазначив Зеленський.

Відповідаючи на запитання під час панельної дискусії, він нагадав, що нова влада вже зробила низку кроків для подолання корупції в Україні.

Зеленський зазначив, що багато хто вважає кроки його команди надто швидкими.

"Справді, зараз багато людей кажуть, що ми дуже швидко запускаємо антикорупційні органи. Я думаю, що тут можна дозволити собі помилки, якщо ти хочеш дуже швидкий, правильний результат", – резюмував Президент.

Як повідомляв УНН, Зеленський розповів про наступний етап розведення сил на Донбасі.