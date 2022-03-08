Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА

Цитата

"Назначить Райковича Андрея Павловича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в указе.

Добавим

Кроме того, Зеленский указом №115/2022 уволил Марию Черную с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Напомним

В 2020 году члены городской территориальной избирательной комиссии Кропивницкого объявили результаты голосования за городского голову. Им тогда стал действующий мэр Андрей Райкович.