Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого председателем Кировоградской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-мера Кропивницкого Андрея Райковича председателем Кировоградской областной государственной администрации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ №116/2022.
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"Назначить Райковича Андрея Павловича председателем Кировоградской областной государственной администрации", - говорится в указе.
Добавим
Кроме того, Зеленский указом №115/2022 уволил Марию Черную с должности председателя Кировоградской областной государственной администрации.
Напомним
В 2020 году члены городской территориальной избирательной комиссии Кропивницкого объявили результаты голосования за городского голову. Им тогда стал действующий мэр Андрей Райкович.