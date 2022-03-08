Зеленський призначив ексмера Кропивницького головою Кіровоградської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив ексмера Кропивницького Андрія Райковича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації. Про це УНН повідомляє з посиланням на указ №116/2022.
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"Призначити Райковича Андрія Павловича головою Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.
Додамо
Окрім того, Зеленський указом №115/2022 звільнив Марію Чорну з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо
У 2020 році члени міської територіальної виборчої комісії Кропивницького оголосили результати голосування за міського голову. Ним тоді став чинний мер Андрій Райкович.