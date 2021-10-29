Зеленский приехал в Одессу: участвует в заседании Конгресса местных и региональных властей

На данный момент Глава государства принимает участие в заседании Конгресса местных и региональных властей.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента, Владимир Зеленский также ознакомится с объектами, возведенными и реконструированными в регионе в рамках Национальной программы “Большое строительство”.