Зеленский поздравил с праздником морских пехотинцев

"Уважаемые морские пехотинцы! Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины. От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли. Чтим всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью. Желаю всем вам новых профессиональных свершений, а вашим семьям - мира и благополучия. Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!", - говорится в сообщении президента.

Напомним, дата празднования Дня морской пехоты Украины, исходя из собственного исторического календаря была изменена в прошлом году пятым президентом Петром Порошенко.