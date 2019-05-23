Зеленський привітав зі святом морських піхотинців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. З нагоди Дня морської піхоти України президент Володимир Зеленський привітав особовий склад морської піхоти ВМС ЗСУ зі святом. Відповідне звернення розміщено на сайті АП, передає УНН.
"Шановні морські піхотинці! Вітаю вас із Днем морської піхоти України. Від імені українського народу висловлюю вам щиру подяку за вірність присязі та готовність захистити свободу і незалежність рідної землі. Вшановуємо усіх полеглих за Україну, пам'ятаючи про те, що людське життя є найвищою цінністю. Бажаю усім вам нових професійних звершень, а вашим родинам - миру та добробуту. Слава морській піхоті України! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні президента.
Нагадаємо, дату святкування Дня морської піхоти України, виходячи з власного історичного календаря було змінено минулого року п'ятим президентом Петром Порошенко.