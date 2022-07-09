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Зеленский поздравил мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам

Киев • УНН

 • 233482 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздравил всех мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам, передает УНН.

Цитата

"И завтра, 9 июля, а фактически уже после заката сегодня мусульманская община начинает отмечать Курбан-Байрам. Это особый праздник, который учит жертвенности и направляет людей на добрые поступки. Я хочу поздравить сейчас всех мусульман Украины и мира и пожелать, чтобы господство мира восстановилось, а всякое зло всегда проигрывало. И чем быстрее, тем лучше. Этого особенно ожидает крымскотатарский народ, и я верю, что наступит год, когда будем поздравлять друг друга в свободном Крыму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Поздравляю с благословенным праздником Курбан-Байрам!", - сказал Зеленский.

Справка

Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения, один из двух главных праздников мусульман (второй — ид аль-фитр).

Праздник начинается после 70 дней окончания поста уразы (10-го числа месяца Зуль-хиджжа, являющегося 12-м месяцем мусульманского лунного календаря), в день окончания Хаджа (паломничества в Мекку) и длится три-четыре дня.

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