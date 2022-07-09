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Зеленський привітав мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам

Зеленський привітав мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам

Київ • УНН

 • 233485 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні привітав усіх мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам, передає УНН.

Цитата

"І завтра, 9 липня, а фактично вже після заходу сонця сьогодні мусульманська громада починає відзначати Курбан-Байрам. Це особливе свято, яке вчить жертовності й спрямовує людей на добрі вчинки. Я хочу привітати зараз усіх мусульман України та світу й побажати, щоб панування миру відновилося, а всіляке зло завжди програвало. І що швидше, то краще. Цього особливо очікує кримськотатарський народ, і я вірю, що настане рік, коли будемо вітати одне одного у вільному Криму. Курбан байраминиз хайирли вє мубарэк олсун! Вітаю з благословенним святом Курбан-Байрам!", - сказав Зеленський.

Довідка

Курбан-Байрам - свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман (друге — ід аль-фітр).

Свято починається після 70 днів закінчення посту урази (10-го числа місяця Зуль-хіджжа, що є 12-м місяцем мусульманського місячного календаря), в день закінчення Хаджу (паломництва до Мекки) та триває три-чотири дні.

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