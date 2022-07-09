Президент розповів, що побажав Головнокомандувачу ЗСУ в день народження

Цитата

"Привітав сьогодні (8 липня - ред.) головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!", - сказав Зеленський.

Довідка

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському Житомирської області.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вчора, 8 липня, увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.