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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 42165 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Президент розповів, що побажав Головнокомандувачу ЗСУ в день народження

Президент розповів, що побажав Головнокомандувачу ЗСУ в день народження

Київ • УНН

 • 166709 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що привітав Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з днем народження, передає УНН.

Цитата

"Привітав сьогодні (8 липня - ред.) головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!", - сказав Зеленський.

Довідка

Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському Житомирської області.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вчора, 8 липня, увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.

Українські Національні Новини

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