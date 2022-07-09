Президент розповів, що побажав Головнокомандувачу ЗСУ в день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що привітав Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного з днем народження, передає УНН.
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"Привітав сьогодні (8 липня - ред.) головкома Залужного з днем народження. Побажав йому здоров’я, побажав йому і всім нам найважливішого – перемоги. Дякую за службу!", - сказав Зеленський.
Довідка
Валерій Залужний народився 8 липня 1973 року в Новограді-Волинському Житомирської області.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський розповів, що вчора, 8 липня, увесь день працював на виїзді – у Дніпрі та в області, у Кривому Розі. Був на передових позиціях нашої оборони на Дніпропетровщині. Заслухав доповіді командирів, подякував від імені всіх українців нашим хлопцям і дівчатам, які тримають область.