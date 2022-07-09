Президент рассказал, что пожелал Главнокомандующему ВСУ в день рождения

Цитата

"Поздравил сегодня (8 июля – ред.) главкома Залужного с днем ​​рождения. Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы. Спасибо за службу!", - сказал Зеленский.

Справка

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском Житомирской области.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вчера, 8 июля, весь день работал на выезде – в Днепре и в области, в Кривом Роге. Был на передовых позициях нашей обороны в Днепропетровской области. Заслушал доклады командиров, поблагодарил от имени всех украинцев наших ребят, которые держат область.