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13:08 • 5553 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Президент рассказал, что пожелал Главнокомандующему ВСУ в день рождения

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что поздравил Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного с днем рождения, передает УНН.

Цитата

"Поздравил сегодня (8 июля – ред.) главкома Залужного с днем ​​рождения. Пожелал ему здоровья, пожелал ему и всем нам самого важного – победы. Спасибо за службу!", - сказал Зеленский.

Справка

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском Житомирской области.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вчера, 8 июля, весь день работал на выезде – в Днепре и в области, в Кривом Роге. Был на передовых позициях нашей обороны в Днепропетровской области. Заслушал доклады командиров, поблагодарил от имени всех украинцев наших ребят, которые держат область.

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