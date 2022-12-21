Зеленский прибыл в США для встречи с Байденом – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
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Отмечается, что о прибытии Зеленского в США сообщила американская журналистка Вейцзя Цзян. Президент Украины втретится с Байденом в Белом доме и выступит на совместном заседании Конгресса.
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Как заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Байден пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон на этой неделе, поскольку решил, что война в Украине перешла в «новую фазу».
Глава Украинского государства выступит перед Конгрессом в ночь на 22 декабря.