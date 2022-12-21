Зеленський прибув до США для зустрічі з Байденом – ЗМІ

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Зазначається, що про прибуття Зеленського до США повідомила американська журналістка Вейцзя Цзян. Президент України зустрінеться з Байденом у Білому домі та виступить на спільному засіданні Конгресу.

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Як заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, Байден запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вирішив, що війна в Україні перейшла до «нової фази».

Глава Української держави виступить перед Конгресом у ніч проти 22 грудня.