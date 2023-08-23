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Зеленский объяснил, почему ВСУ не перебрасывают все силы на юг

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не перебрасывают все силы на юг, ведь оккупанты на это и надеются. Об этом он сообщил на пресс-конференции по результатам саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Насчет растягивания сил. У нас есть Восток. Кто-то понимает из специалистов, сколько там оккупантов? 200 тыс. Давайте возьмем оттуда наши силы и куда-то их перебросим, например, туда, куда нам это желательно. Нужно ли нам это? Думаю, да», - сказал Зеленский.

Зеленский пояснил, что после этого оккупанты за несколько дней захватят Славянск и Краматорск, далее они пойдут на Павлоград, Днепропетровск и отрежут берега.

«Я считаю, что именно такая надежда у них есть. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. И пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают», - отметил Зеленский.

Дополнение

The New York Times писал со ссылкой на американских и других официальных лиц, что ВСУ во время контрнаступления сосредоточили свои силы не в тех местах, где они должны быть и советуют изменить тактику.

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