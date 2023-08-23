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Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь

Зеленський пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не перекидають всі сили на південь, адже окупанти на це й сподіваються. Про це він повідомив на пресконференції за результатами саміту Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Щодо розтягування сил. У нас є Схід. Хтось розуміє з фахівців, скільки там окупантів? 200 тис. Давайте візьмемо звідти наші сили й кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам це бажано. Чи нам це потрібно? Думаю, так», - сказав Зеленський.

Зеленський пояснив, що після цього окупанти за кілька днів захоплять Слов’янськ та Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпропетровськ та відріжуть береги.

«Я вважаю, що саме така надія у них є. Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай всі аналітики світу на це навіть не розраховують», - зазначив Зеленський.

Доповнення

The New York Times писав з посиланням на американських та інших офіційних осіб, зо ЗСУ під час контрнаступу зосередили свої сили не в тих місцях, де вони повинні бути й радять змінити тактику.

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