Зеленский возвращается в Украину

“Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям”, — написал Зеленский под фотографией.

Напомним, 9 декабря, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами из Франции, Германии и России в рамках “нормандского формата” в Париже.

Следующий саммит в нормандской формате состоится за четыре месяца.