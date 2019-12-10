Зеленський повертається до України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повертається в Україну після “нормандської зустрічі” у Парижі. Про це він написав у своєму Instagram, передає УНН.
“Повертаємося. Додому, в Україну, до дружини, до дітей”, — написав Зеленський під світлиною.
Нагадаємо, 9 грудня, відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії в рамках “нормандського формату” у Парижі.
Наступний саміт в Нормандському форматі відбудеться за чотири місяці.
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