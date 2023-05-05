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Зеленский вернулся в Украину и сразу встретился с главой МИД Бахрейна

Зеленский вернулся в Украину и сразу встретился с главой МИД Бахрейна

Киев • УНН

 • 1355581 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Киеве принял министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

Отмечается, что это первый визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину со времени установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

Зеленский поблагодарил Бахрейн за поддержку территориальной целостности Украины и гуманитарную помощь.

Цитата

«Это важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами… Потому что наша борьба происходит не только на фронте – наши люди, наше общество также находятся на поле боя. Их труд помогает нашей армии деоккупировать нашу территорию», – сказал Зеленский.

Детали

Зеленский пригласил Бахрейн присоединиться к реализации отдельных пунктов украинской Формулы мира и принять участие в предстоящем Саммите мира.

Кроме этого привлек внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в россию и поиска путей их возвращения в Украину и к своим семьям.

Напомним

В МИД Украины поставили на место МИД Катара из-за заявления об инциденте с дронами над кремлем.

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