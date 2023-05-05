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Зеленський повернувся до України та одразу зустрівся з головою МЗС Бахрейну

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Києві прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

Зазначається, що це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.

Зеленський подякував Бахрейну за підтримку територіальної цілісності України та гуманітарну допомогу.

Цитата

«Це важливий сигнал про взаємодію та підтримку між нашими державами… Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті – наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію», – сказав Зеленський.

Деталі

Зеленський запросив Бахрейн долучитися до реалізації окремих пунктів української Формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру.

Окрім цього привернув увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до росії та пошуку шляхів їх повернення до України і до своїх родин.

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