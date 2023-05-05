Зеленський повернувся до України та одразу зустрівся з головою МЗС Бахрейну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Києві прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.
Зазначається, що це перший візит очільника зовнішньополітичного відомства Бахрейну в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин між країнами у липні 1992 року.
Зеленський подякував Бахрейну за підтримку територіальної цілісності України та гуманітарну допомогу.
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«Це важливий сигнал про взаємодію та підтримку між нашими державами… Тому що наша боротьба відбувається не лише на фронті – наші люди, наше суспільство також перебувають на полі бою. Їхня праця допомагає нашій армії деокуповувати нашу територію», – сказав Зеленський.
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Зеленський запросив Бахрейн долучитися до реалізації окремих пунктів української Формули миру та взяти участь у майбутньому Саміті миру.
Окрім цього привернув увагу голови МЗС Бахрейну до проблеми примусової депортації українських дітей до росії та пошуку шляхів їх повернення до України і до своїх родин.
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