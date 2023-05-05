У МЗС України поставили на місце МЗС Катару через заяву про інцидент з дронами над кремлем
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України відповіли МЗС Катару на їхню заяву про інцидент з дронами над кремлем. І заявою вийшов речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Цікаво, хтось може знайти заяву МЗС Катару про засудження останньої російської ракетної атаки по Херсону, яка вбила 21 цивільну людину та поранила ще 48. Цей акт державного тероризму має менш небезпечний вплив на зусилля задля вирішення "кризи" мирним шляхом?" - написав Ніколенко.
Контекст
У четвер Катар закликав вирішити "російсько-українську кризу шляхом діалогу та дипломатії", "не вживати дій, які призвели б до подальшої ескалації". У заяві Міністерства закордонних справ Катару згадується про інцидент з дронами над кремлем і про "серйозні наслідки" "для зусиль вирішити кризу мирним шляхом".