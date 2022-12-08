Зеленский посмертно отметил наградами четырех полицейских, которые подорвались на вражеских минах

Цитата

“Я подписал указы о награждении государственными наградами посмертно полицейских, чьи жизни были унесены вчера на Херсонщине российскими минами”, — сказал Зеленский.

Детали

Звание Героя Украины присвоено полковнику полиции Михаилу Куратченко. Ордена “За мужество” — капитанам полиции Игорю Мельнику и Сергею Ненаде и капралу полиции Вадиму Перижко.

“Еще раз — мои соболезнования... Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач, когда изъяли оружие и боеприпасы из схрона оккупантов, которых было оставлено много на Херсонщине, полицейские попали в минную ловушку. И это и форма русского террора, которой придется еще годами противодействовать”, — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что террористы сознательно пытаются оставить после себя больше смертельных ловушек. Закопанных фугасов, растяжек, заминированных построек, машин и инфраструктуры. Речь идет о более чем 170 тысячах квадратных километров опасной территории.

“Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против россии за агрессию — именно минный террор. Который даже еще более жесток и подлее, чем ракетный, ибо нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО” , — отметил глава государства.

Напомним

В Житомирской области на мине подорвался автомобиль – погибли супруги, сиротами осталось восемь детей.