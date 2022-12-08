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Зеленський посмертно відзначив нагородами чотирьох поліцейських, які підірвались на ворожих мінах

Зеленський посмертно відзначив нагородами чотирьох поліцейських, які підірвались на ворожих мінах

Київ • УНН

 • 622300 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив державними нагородами чотирьох поліцейських, які підірвались на російських мінах на Херсонщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення глави держави.

Цитата

“Я підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами”, — сказав Зеленський.

Деталі

Звання Героя України присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку. Ордени “За мужність” — капітанам поліції Ігорю Мельнику та Сергію Ненаді й капралу поліції Вадиму Періжку.

“Ще раз — мої співчуття... Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, поліцейські потрапили в мінну пастку. І це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти”, — наголосив він.

Зеленський додав, що терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток. Закопаних фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Ідеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території.

“Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти росії за агресію — саме мінний терор. Який навіть іще жорстокіший і підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО”, — зазначив глава держави.

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