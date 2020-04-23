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Зеленский пообещал, что завтра в регионы направят 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства

Зеленский пообещал, что завтра в регионы направят 200 тысяч ПЦР-тестов украинского производства

Киев  •  УНН

 • 14030 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Завтра будет отгружено и направлено в регионы 200 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса отечественного производства. В общем заказ достигает на 2 млн ПЦР-тестов. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

“Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тысяч ПЦР тестов отечественного производства. В целом есть заказы на 2 млн ПЦР тестов, сделанных в Украине. Также до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов ИВЛ ”, - сказал Зеленский.

Также он добавил, что на этой неделе в Украину прибыло 360 тысяч респираторов и 800 тысяч реагентов для ПЦР тестирований.

“Сегодня в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная „Мрия“. Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков”, — добавил Зеленский.

Напомним, украинскими и американскими учеными разработаны тест-системы для определения антител IgA в сыворотке крови человека в COVID-19 методом иммуноферментного анализа. Это позволяет определить наличие коронавируса в организме человека на самой ранней стадии заражения — на 2-3 день.

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